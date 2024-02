Ekstremværet «Ingunn» treffer norskekysten i løpet av ettermiddagen.

Det ser onsdag formiddag ut til at Trøndelag og Nordland ligger an til å bli hardest rammet.Den sterkeste vinden er forventet å treffe Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland onsdag kveld og natt til torsdag.

Slik treffer «Ingunn» norskekysten. Foto: Meteorologisk institutt

– Det kan bli mye skader. Det er det som er faren her, at det kan gå ut over liv og helse, og at det rett og slett kan være farlig å være ute i den verste vinden, sier fylkesberedskapssjef ved Statsforvalteren i Trøndelag, Dag Otto Skar.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Her ser du direktebilder fra Runde fyr. Video: Triangel security

Her kan du se hvordan vindstyrken er langs hele kysten akkurat nå.

Slik rammes trafikken av «Ingunn» Ekspander/minimer faktaboks Møre og Romsdal: Ferjesambandet Ørsnes - Magerholm innstilt

Ferjesambandet Sølsnes - Åfarnes er innstilt inntil videre

Fergesambandet Kvanne - Rykkjem innstilt inntil videre på grunn av værforholdene.

Fergesambandet Seivika - Tømmervåg er innstilt. Ny vurdering torsdag morgen.

På fylkesvei 61 er fergesambandet mellom Hareid-Sulesund innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.

På E39 er fergesambandet mellom Festøya-Solavågen innstilt.

Fylkesveg 655 i Norangsdalen i Ørsta blir stengt klokka 17 på grunn av uværet.

Ferjesambandet Småge - Orta - Finnøya - Ona er innstilt.

Rundebrua på fylkesvei 5876 i Herøy blir stengt klokka 14.00.

Giskebrua, mellom Valderøy og Giske, på fylkesvei 5957 er stengt på grunn av sterk vind.

Fergesambandet mellom Dryna og Brattvåg blir innstilt fra klokka 13.55.

Ferjesambandet mellom Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya er innstilt.

Mange bussavganger i Møre og Romsdal blir innstilte på grunn av været, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune. Her er detaljert oversikt.

Hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg i Sula er innstilt inntil videre på grunn av været. Det opplyser Boreal.

Hurtigbåten mellom Ålesund og Hareid er innstilt, ifølge Boreal.

Hurtigbåten fra Ålesund til Valderøy, Store Kalvøy og Hamsund er innstilt, ifølge Boreal.

Rundebrua i Herøy er stengt. Nordland: Bodø-Værøy-Røst-Moskenes har innstilt B-ruta ut dagen

På Fv 17 på Helgelandskysten er ferjesambanda Tjøtta-Forvik og Levang-Nesna er innstilt.

Jektvik-Kilboghamn og Forøy-Ågskardet tar forbehold om værsituasjonen for hver avgang.Det gjer og fleire av dei mindre ferjesambanda

Fergesambandet mellom Igerøy-Tjøtta er innstilt

Fergesambandet mellom Igerøy-Horn er innstilt.

Fjellovergangen over Saltfjellet på E6 i Nordland er stengt til torsdag. Trøndelag: Kollektivselskapet AtB har ansvaret for det meste av busstrafikken i Trøndelag. De opplyser at de har innstilt 131 bussavganger i fylket torsdag morgen. I tillegg er mange ferge- og hurtigbåtavganger kansellert.

Dolmsundbrua på Hitra på fv 714 er stengt pga. sterk vind. Dermed er Frøya isolert.

I Nærøysund er ferjesambandet Borgan-Ramstadlandet innstilt på grunn av været, melder Statens vegvesen.

Fergesambandene Skei – Gutvik og Hofles – Geisnes – Lund er også innstilt.

I Frøya er ferga fra Dyrøy og ut til Øyrekken innstilt.

Enkelte togavganger til og fra Trondheim S er innstilt onsdag og torsdag. Dette gjelder tog til og fra Bodø og Storlien.

Flere fly mellom Værnes og Vestlandet er innstilt onsdag kveld.

Hurtigbåtene mellom Trondheim og Vanvikan, samt Trondehim og Brekstad er innstilt.

AtB har innstilt 131 bussavganger i Trøndelag torsdag morgen. Innstillingene gjelder store deler av Fosen, Namdalen, Frosta og Trondheim. Oppdatert oversikt finner du på AtB sine nettsider. Fjelloverganger: Fjellovergangen over Saltfjellet på E6 i Nordland er stengt til torsdag.

På fjellene mellom øst og vest går det kolonne på 134 Haukelifjell.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt

Riksvei 7 er stengt for personbilerm men har kolonne for tungtrafikken. Her kan du holde deg oppdatert på trafikken der du bor.

Flytter eldre til omsorgssenter

Siden ekstremværvarselet kom har fylker og kommuner forberedt seg.

I øykommunen Aukra på Romsdalskysten har tre hjemmeboende eldre som trenger mye pleie blitt flyttet inn på omsorgssenteret.

Helge Kjøll (KrF) er ordfører i Aukra. I Aukra holdes også dagsenteret stengt onsdag. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

– Det er på bakgrunn av tilstanden de er i og at omsorgssenteret har aggregat. Det har jo ikke folk hjemme, sier ordfører Helge Kjøll (KrF).

Eldre har blitt flyttet til omsorgssenteret før den verste vinden kommer. Foto: Bente Karin Raknes/Aukra kommune

Kommunen gjør en fortløpende vurdering på om de må flytte flere pasienter inn på korttidsavdelingen.

– Vi regner med at de som har blitt hentet inn får komme hjem i morgen, sier Kjøll.

I Molde går de nå også gjennom listen over hjemmeboende pasienter og vurderer om noen av dem trenger å komme på institusjon før uværet setter inn.

Onsdag kveld og natt til torsdag har Herøy kommune bemanna legevakt og hjemmetjenesten på hver side av Herøy-broa, som et beredskapstiltak.

Sula kommune opplyser at de har redusert sin hjemmetjeneste til et minimum av hensyn til sikkerheten for personalet. Personalet er i beredskap.

Slik ser det ut i Ålesund sentrum nå. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut i Ålesund sentrum nå.

– Litt kjedelig

Værvarselet har også ført til at mange skoler er stengte.

Ved Spjelkavik barneskole i Ålesund skulle det normalt vært 610 elever i dag. I stedet er de kun tre barn samlet på ett klasserom. Skolen har ikke ordinær undervisning, men er likevel åpen for elever som trenger et tilbud.

Rektor ved skolen, Ingrid Svensen, har aldri opplevd at skolen har blitt stengt på grunn av varslet ekstremvær før.

Rektor ved Spjelkavik barneskole, Ingrid Svensen, har aldri opplevd at skolen blir stengt på grunn av varslet ekstremvær før. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det er bra det at det ikke har vært nødvendig før, sier hun.

Tara Celin Leksen (8), Arthur Sunde Walderhaug (8) og Jens Sunde Walderhaug (6) er de eneste elevene som er på skolen i dag.

– Vi tegner, sier Arthur. Han er godt i gang med å tegne en meteoritt som ødelegger et hus.

Tara Celin Leksen (8), Jens Sunde Walderhaug (6) og Arthur Sunde Walderhaug (8) har en litt annerledes skoledag onsdag. Jens synes det er litt gøy at de er så få på skolen i dag, mens Tara helst skulle hatt flere å leke med. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Jeg tenker at det er mange hus som har blitt ødelagt av uvær.

Lillebror Jens er også på skolen i dag. Han synes det er litt gøy at de er så få. Det er ikke skolevennine Tara helt enig i.

– Jeg synes det er litt kjedelig. Ingen av jentevennene mine er her, sier hun.

Tara Celin Leksen (8) synes det er litt kjedelig at ikke flere av vennene hennes er på skolen onsdag. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Har undervisning hjemmefra

Også i Vestland er det flere skoler og barnehager som er stengte. Lærer Lene Marie Lågeide er avhengig av Måløybrua for å komme seg til og fra jobb på Skram skule. Brua har allerede vært stengt flere ganger i dag, og derfor har kommunen bedt elever og lærere om å holde seg hjemme.

– Vi har laget en dagsplan, og så er læreren tilgjengelig på Teams. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan gjennom datamaskinen, sier hun.

Foto: Erling Wåge / Erling Wåge

Siden barnehagen er stengt er også sønnen Theon (5) hjemme og tegner.

– Er dere redde?

– Redd og redd, man er litt bekymra og tenker scenario om hva som kan skje. Jeg tror det går bra, men kanskje vi er litt redde, sier hun.

Desse skulane er stengde onsdag og torsdag Ekspander/minimer faktaboks Vestland Alle skular og barnehagar i Måløy er stengde onsdag, men opne torsdag.

Skular og barnehagar i ytre strok i Stad kommune.

Alle skulane i Bremanger kommune bortsett frå skulane og barnehagane i Ålfoten og Davik. Møre og Romsdal Alle vidaregåande skular i Møre og Romsdal er stengde. Det blir lagt opp til nettundervisning.

Sula kommune stenger skulane, men dei er likevel opne for opphald i skuletida. SFO og barnehagane er opne som normalt.

Giske ungdomsskule. Det er likevel rom for at føresette som treng å ha barna på skule og SFO kan melde frå til kommunen i tysdag kveld.

Barne- og ungdomsskulane i Ålesund. Det er likevel rom for at føresette som treng å ha barna på skule og SFO kan melde frå til kommunen i tysdag kveld.

Molde kommune stenger alle barne- og ungdomsskular.

Skulane i Haram kommune stenger.

Skulane i Sunndal er stengde fordi skuleskyssen er innstilt.

Skulane i Surnadal er stengde på grunn av innstilt skuleskyss.

Skulane i Tingvoll kommune er stengde på grunn av innstilt skuleskyss.

Skulane på Sandsøy og Kvamsøy i Sande er stengde.

Vartdal skule i Ørsta er stengd. Det same er barnehagane i Vartdal og Sæbø.

Skulane i Sula er stengde.

Skulane i Sykkylven er stengde. Trøndelag: Skulen i Rindal blir stengt torsdag.

Skule, SFO og barnehage på Strand i Osen kommune blir stengd.

Fire vidaregåande skular blir stengde torsdag. Desse er: Johan Boier vgs, Fosen vgs, Åfjord vgs og Ytre Namdal vgs.

Grunnskulane i Indre Fosen kommune har ikkje ordinær undervisning torsdag. Skulane er likevel open for dei som treng det.

Grunnskulane i Ørland kommune har ikkje ordinær undervisning torsdag. Skulane er likevel open for dei som treng det.

Rørvik skule blir stengd torsdag.

Skular og barnehagar i Flatanger kommune blir stengde torsdag 1. februar.

Skulane i Åfjord kommune blir stengde.

Skulane i Røyrvik kommune blir stengde. Nordland: Nordland stenger alle vidaregåande skular torsdag.

Rødøy kommune på Helgeland stenger skular og barnehagar.

Skulane i Hadsel stenger.

Skulane i Alstahaug kommune stenger.

Skulen og barnehagen i Røst kommune stenger.

Må respektere varselet

Ekstremvarselet fra meteorologene går lenger nord enn først varslet. Lofoten var først i ytterkanten av de mest berørte områdene for ekstremværet. Nå er imidlertid farevarselet for Lofoten oppjustert fra oransje til rødt farevarsel.

– Vi snakker om en forverring. Lokalt kan det bli ekstreme vindkast på 40–50 meter per sekund fra klokka 06 torsdag til 11 i Lofoten, sier vakthavende meteorolog Jon Austrheim ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Farevarselet er også rødt for Helgeland, mens det er oransje for resten av Nordland.

Samtidig blir farevarselet for kysten av Nordfjord og Møre og Romsdal nedjustert til oransje, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Ber folk være forberedt på lengre strømbrudd Ekspander/minimer faktaboks Beredskapsmyndigheter og strømleverandører ber folk om å være foreberedt på at strømmen kan bli borte over lengre tid. Strømleverandøren Tensio i Trøndelag sier at det kan oppstå situasjoner der de av sikkerhetsmessige årsaker kan måtte holde igjen mannskap. De ber derfor alle om å være forberedt. Ha kontroll på lommelykt og stearinlys

Lad opp elbil, mobiltelefon, nettbrett og PC

Ha tilgang på batteridrevet radio

Tenk gjennom alternativer for oppvarming

I tillegg anbefales alle å ha tilgang anbefaler alle å lagre 9 liter vann per person i husstanden, samt ha tilgang på tørrmat og hermetikk.

Farevarselet for indre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord blir nedgradert til gult nivå.

Meteorologen Geir Ottar Fagerlid minner alle som nå har fått nedjustert farevarselet om å likevel respekterer naturkreftene.

– Det blir fortsatt orkan ved Stad, men litt færre områder hvor vi venter orkan. Generelt på kysten ventar vi sterk storm. Inn mot fjordene venter vi vindkast mellom 27 – 35 meter i sekundet, som er bra styrke på vindkastene, men det er definert som gult nivå, sier han.

Klarte ikke legge til kai

Flere fergesamband, bruer og veier er allerede stengt på grunn av været.

Ferja M/F Giskøy fikk problemer i vinden og klarte ikke legge til kai, da de gikk fra Sulesund til Hareid på Sunnmøre.

Ferga mellom Hareid og Sulesund måtte snu på grunn av den sterke vinden rett før den skulle legge til kai ved Hareid. Du trenger javascript for å se video. Ferga mellom Hareid og Sulesund måtte snu på grunn av den sterke vinden rett før den skulle legge til kai ved Hareid.

– Vinden var såpass hard at vi klarte ikke komme oss inn til havna på Hareid. Vi gjorde tre forsøk, men vi besluttet å gå tilbake igjen, sier kaptein Arild Holmeide. Dermed måtte passasjerene gå i land der de kom fra.

Ferjesambandet er nå innstilt.

Også skipsfarten forbereder seg på dårlig vær. På vei fra Kirkenes ned mot Bergen, ble det stopp i Trondheim for Havila Capella Fosnavåg.

– Vi har bestemt oss for å ligge i ro i Trondheim. Vi skal ha tre døgn her, og så går vi nordover igjen hvis «Ingunn» har forlatt oss, sier kaptein, Brynjar Ulvøy.

Brynjar Ulvøy er kaptein på Havila Capella Fosnavåg. Foto: Bjørn Alexander / NRK

På vei sørover var vinden oppe i 43 m/s ved Tjeldsund i Troms.

– Det var uvanlig sterk vind.

– Men så lenge sjøen ikke er for grov, så klarer vi oss veldig bra. Vi tar jo forbehold og går ikke i trange farvann når det blir stå sterkt. Hvis vinden er ustabil kan det bli veldig ekkelt.