Ekstremvêret «Ingunn» er venta å bli så kraftig at det er sendt ut raudt farevarsel onsdag, og folk frå Nordfjord til Helgeland må førebu seg på ekstremt kraftige vindkast.

Slik treffer «Ingunn», ifølgje statsmeteorolog Stine Sagen:

Vestland: Kraftige vindkast i Nordfjord frå midt på dagen. Kan bli orkan ved Stad, og full storm på kysten frå klokka 12.

I denne saka kan du lese om:

Trykk på lenkene for å hoppe i teksten.

Vekker minne om nyttårsorkanen

I 1992 mista Kåre og Karin Nyheim huset sitt på Flatraket i Stad kommune i den store nyttårsorkanen.

Orkanen gjorde skade på nær 34.000 private eigedomar.

Ein person blei funnen omkomen utanfor huset sitt dagen etter orkanen. Det er uvisst om orkanen er årsaka. Ekstremvêret kravde vidare fem liv i oppryddinga dagane etter.

No gjer ekteparet Nyheim seg klar til å møte «Ingunn», eit ekstremvêr som meteorologane allereie samanliknar med nyttårsorkanen for over 30 år sida.

For Kåre og Karin Nyheim vekker det minne om nyttårsnatta då dei måtte søke tilflukt i kjellaren, medan huset forsvann over dei.

Ekteparet Nyheim mista huset sitt i orkanen i 1992. Foto: Erling Wåge

– Vi får berre sikre oss og sjå etter at alt er i hus og forsvarleg bunde, og halde oss nede i etasjane, seier Karin Nyheim om uvêret som kjem.

Ho og ektemannen har bygd opp igjen huset sitt på same stad.

– Vi kan ikkje gjere noko med vêret. Det kjem og vi må stå han av.

Slik såg huset deira ut etter orkanen i 1992:

Kraftigast onsdag ettermiddag

Ekstremvêret «Ingunn» treffer nordlege delar av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland frå onsdag midt på dagen til torsdag morgon.

Det startar i sør og går oppover langs kysten. Dei kraftigaste vindkasta er venta kring Stad og nordover til Nordland.

– Det er farleg å vere utandørs, faktisk. Det er venta uvanleg stor skade på bygg, infrastruktur, skog, straumnett, seier meteorolog Susanna Reuder.

Statsmeteorolog Unni Nilssen påpeikar også alvoret til NTB:

– Så vidt eg kan sjå, ser det ut til å bli same vindretning som i 1992, så då kan ein trekke litt parallellar til det.

Både styrken på vindkasta og delane av landet som er råka, er likt.

Ekstremvêret «Ingunn» er venta onsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Ordførar i Stad kommune, Sigurd Reksnes, hugsar nyttårsstormen for over 30 år sidan godt.

– Vi får inderleg håpe at vi ikkje får slike tilstandar denne gongen. Vi følgjer vêret veldig tett, og set inn tiltak etter kvart som vi ser at det utviklar seg, seier han.

Han meiner likevel at dei er betre førebudde på uvêr no.

– Eg meiner vi er budde etter beste evne. Vi har kunne tatt lærdom av både nyttårsorkanen i 1992 og andre ekstremvêr som «Dagmar» og «Tor».

Smøla-ordførar Svein Roksvåg ser svært alvorleg på ekstremvêret som er meldt.

Han er mest uroa for vegsambanda som bind hovudøya til Veiholmen i nord og til Edøya i sør. Det er planar om å utstasjonera helsepersonell dersom desse blir stengde.

– Det blir trekt parallellar til nyttårsorkanen i 1992. Gjer det at de er ekstra skjerpa?

– Vi som opplevde den, hugsar kor ille det var. Blir det så ille, så blir det ekstremt.

Det bles allereie kraftig i Måløy i Nordfjord onsdag morgon. Måløybrua stenger ved 32 m/s. Foto: Erling Wåge

Pålandsvind langs kysten

På Vestlandet kjem vinden frå sør tidleg onsdag føremiddag.

Seint onsdag ettermiddag vil vinden dreie mot vest, og halde seg som pålandsvind gjennom onsdag kveld og natt til torsdag. Først torsdag ettermiddag vil vinden løyve, seier meteorolog Alexander Skeltved.

– Ein kan får utfordringar med høg vasstand viss ein får pålandsvind og bølger inn mot kysten, seier han.

Når kraftig vind og store bølger kjem samstundes med høgvatn kan, det blir høge vasstandar.

Særleg Nordfjord i Vestland ekstra utsett, og rundt klokka tolv onsdag kan nordfjordingane vente ekstra høg vasstand.

Også i Møre og Romsdal og Nordland er det venta pålandsvind, og særleg Vestfjorden i Nordland er utsett for høge vasstandar.

Ein brønnbåt ligg sikra til kai i Måløy i påvente av «Ingunn». Foto: Erling Wåge

Nedbør og lyn

Når uvêrsfronten treffer og vinden aukar, vil det også komme ein del lyn og nedbør.

På vestlandet er det venta at nedbøren begynner onsdag rundt klokka tolv og auke på utover ettermiddagen, til klokka 17–18.

– I høgare strok kjem nedbøren som snø, noko som kan skape ein ekstra utfordring med vanskelege køyreforhold, seier meteorolog Skeltved.

Møre og Romsdal får aller mest nedbør fredag.

I Norland er det ein periode frå onsdag til torsdag der det kan komme eit jamt påfyll av snø.

Ber folk tenke gjennom før dei ferdast ute

Når ekstremvêret «Ingunn» set inn onsdag ettermiddag, er det grunn til å be folk tenke gjennom om det er nødvendig å ferdast ute, skriv Nordland politidistrikt i ei melding.

– Politiet i Nordland oppfordrar folk til å utvise aktsemd når ein ferdast ute, ved å sjå opp for lause flygande gjenstandar, og dessutan avgrense ferdsel i strandsona. Vurder om det er nødvendig å opphalde seg utandørs, seier stabssjef i Nordland Politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Politiet i Nordland har fortløpande tett dialog med beredskapsaktørane i fylket og kjem med to oppfordringar til torsdagen: Dei om har høve til det, bør vurdere å ha heimekontor denne dagen. I tillegg bør skolane vurdere om elevane kan haldast heime på torsdag.

Dei som kan utsette køyreturen sin, bør gjere dette. Vegar og bruer kan på kort varsel bli stengde.

– Myndigheitene tilrår at dei som er i området om mogleg held seg inne. Følg råd frå beredskapsmyndigheiter og sjekk vegmeldingar dersom du må køyre, seier Eilertsen.

I tillegg bør ei følge råd og sjekke status frå transportaktørar.

Båtruter vil nok bli innstilte og vêret kan skape problem for flytrafikken.

– Før vêret slår til for fullt, bør kvar enkelt husstand vurdere tiltak for å avgrense skade, seier stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Stenger barnehagar og skular

Fleire barnehagar og barne- og ungdomsskular i både Vestland og Møre og Romsdal held stengt på grunn av uvêret.

Desse skulane er stengde onsdag og torsdag Ekspander/minimer faktaboks Vestland Alle skular og barnehagar i Måløy er stengde onsdag, men opne torsdag.

Skular og barnehagar i ytre strok i Stad kommune.

Alle skulane i Bremanger kommune bortsett frå skulane og barnehagane i Ålfoten og Davik. Møre og Romsdal Alle vidaregåande skular i Møre og Romsdal er stengde. Det blir lagt opp til nettundervisning.

Sula kommune stenger skulane, men dei er likevel opne for opphald i skuletida. SFO og barnehagane er opne som normalt.

Giske ungdomsskule. Det er likevel rom for at føresette som treng å ha barna på skule og SFO kan melde frå til kommunen i tysdag kveld.

Barne- og ungdomsskulane i Ålesund. Det er likevel rom for at føresette som treng å ha barna på skule og SFO kan melde frå til kommunen i tysdag kveld.

Molde kommune stenger alle barne- og ungdomsskular.

Skulane i Haram kommune stenger.

Skulane i Sunndal er stengde fordi skuleskyssen er innstilt.

Skulane i Surnadal er stengde på grunn av innstilt skuleskyss.

Skulane i Tingvoll kommune er stengde på grunn av innstilt skuleskyss.

Skulane på Sandsøy og Kvamsøy i Sande er stengde.

Vartdal skule i Ørsta er stengd. Det same er barnehagane i Vartdal og Sæbø.

Skulane i Sula er stengde.

Skulane i Sykkylven er stengde. Trøndelag: Skulen i Rindal blir stengt torsdag.

Skule, SFO og barnehage på Strand i Osen kommune blir stengd.

Fire vidaregåande skular blir stengde torsdag. Desse er: Johan Boier vgs, Fosen vgs, Åfjord vgs og Ytre Namdal vgs.

Grunnskulane i Indre Fosen kommune har ikkje ordinær undervisning torsdag. Skulane er likevel open for dei som treng det.

Grunnskulane i Ørland kommune har ikkje ordinær undervisning torsdag. Skulane er likevel open for dei som treng det.

Rørvik skule blir stengd torsdag.

Skular og barnehagar i Flatanger kommune blir stengde torsdag 1. februar.

Skulane i Åfjord kommune blir stengde.

Skulane i Røyrvik kommune blir stengde. Nordland: Nordland stenger alle vidaregåande skular torsdag.

Rødøy kommune på Helgeland stenger skular og barnehagar.

Skulane i Hadsel stenger.

Skulane i Alstahaug kommune stenger.

Skulen og barnehagen i Røst kommune stenger.

– Vi ønsker ikkje å utsetje våre elevar og tilsette for den eksponeringa det kan bli, spesielt når dei skal heim att då vêret skal bli på det verste, seier Erik Brekken.

Elevane skal ha nettundervising i staden.

Foto: Roar Strøm

I Møre og Romsdal opnar mange kommunar likevel for at barn kan komme på skulen.

Ein av desse kommunane er Ålesund.

– Vi har folk som har samfunnskritiske jobbar, og for at dei skal kome seg på jobb med små ungar så er det viktig at dei har ein trygg plass å vere, seier ordførar Håkon Lykkebø Strand i Ålesund.

Ekstremvêret «Ingunn» dekker Noregskartet med farevarsel. Du trenger javascript for å se video. Ekstremvêret «Ingunn» dekker Noregskartet med farevarsel.

Påverkar danskebåten

Både Color Line og Fjordline innstiller avgangar som følgje av uveret.

Fjordline innstiller to avgangar til og frå Bergen. Det gjeld Bergen-Stavanger klokka 13.30 onsdag og Stavanger-Bergen torsdag morgon klokka 07.

Avisa Varden melder at turar mellom Larvik og Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals er innstilte onsdag kveld.

Ifølgje nettsidene til Color Line går morgonavgangane som planlagt.

Helse Førde: Aukar ambulanseberedskapen

Ambulansesjef i Helse Førde Stian Sægrov seier at Helse Førde er i normal beredskap, men følgjer situasjonen nøye.

Dei har auka ambulanseberedskap i kommunane Kinn, Bremanger og Stad, der det er venta at uvêret treffer hardast.

I tillegg har Helse Førde bede statsforvaltaren om å sjå på moglegheita til å flytte kystvaktfartøy til Nordfjord.

– Ein del av dei planlagde ambulanseoppdraga kjem også til å gå ut onsdag. Dei set vi opp igjen torsdag.

Dei hever også terskelen for ambulanseoppdrag, og det betyr at mindre viktige oppdrag kan bli avlyste.

– Vi er førebudde på at det sannsynlegvis ikkje er flyvêr i delar av fylket og at ein del ferjestrekningar vil vere stengde slik at biltransport vil ta lengre tid.

Ambulansesjef Stian Sægrov Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

Straumen kan forsvinne

Kriseleiinga i Kinn kommune oppmodar sterkt om at innbyggarar i nordre del av kommunen førebur seg på lenger bortfall av straum og mobiltelefoni og om å halde seg heime dersom ein ikkje må ut.

Det skriv Kinn kommune i ei pressemelding tysdag kveld.

Også i Bremanger kommune oppfordrar ordførar Anne Kristin Førde innbyggarar om å vere førebudd på at straumen forsvinn.

– Vi må berre rekne med at straumen forsvinn viss uveret kjem, så lad opp mobilar, elektriske bilar dersom du har det, seier ho.

Kan påverke flytrafikken

Ingen av Widerøe sine flyavgangar er førehands-kansellerte tysdag kveld, opplyser kommunikasjonssjef Katarina Sollie i Widerøe.

– Skulle det bli kraftig vind, gjerne i kombinasjon med glatte rullebanar, må i ta ein avgjerd der og da om det er innanfor forholda som gjer at vi kan operere med sikker luftfart.

Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen opplyser bruer og vegstrekningar truleg blir stengde onsdag, spesielt i ytre delar av Møre og Romsdal.

Vegar kan bli stengde på grunn av tre eller andre hindringar i vegbanen. Tønnesen ber alle følgje råda som kjem og ta varsla som kjem på alvor.