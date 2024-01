Ekstremværet «Ingunn» treffer norskekysten i løpet av ettermiddagen.

Det ser det ut til at det er Trøndelag og Nordland som ligger an til å bli hardest rammet av ekstremværet.

Fram til nå har Lofoten ligget i ytterkanten av de mest berørte områdene for ekstremværet.

Nå er imidlertid farevarselet for Lofoten oppjustert fra oransje til rødt farevarsel.

– Vi snakker om en forverring. Lokalt kan det bli ekstreme vindkast på 40–50 meter per sekund fra klokka 06 torsdag til 11 i Lofoten, sier vakthavende meteorolog Jon Austrheim ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Farevarselet er nå rødt for Helgeland og Lofoten, mens det er oransje for resten av Nordland.

Det ligger også an til en del nedbør sammen med den kraftige vinden. I tillegg er det potensial for en god del lyn, ifølge meteorologen.

Det er også meldt om 16 meter høye bølger i området mellom Stad og Lofoten.

– Den kraftige vinden vil nok en gang skape problemer for trafikken i fylket, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Nordland fylkeskommune, Jostein Eliassen.

Nedjustert på Vestlandet

På Vestlandet ligger vinden an til å bli svakere enn først antatt.

– Vi nedgraderer farevarselet på kysten av Nordfjord og Møre og Romsdal til oransje, og så nedgraderer vi det oransje farevarselet i midtre og indre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord til gult nivå, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Folk i Lofoten og kysten i Nordland og Trøndelag bes om å sikre båter og andre løse gjenstander før Ingunn kommer. Dette bildet er fra en tidligere uvær i Lofoten. Foto: JOHN INGE BERG

Han understreker at folk må respektere naturkreftene selv om varselet er nedgradert.

– Det blir litt svakere vind, men et oransje varsel er fremdeles alvorlig.

– Det blir fortsatt orkan ved Stad, men litt færre områder hvor vi venter orkan. Generelt på kysten venter vi sterk storm. Inn mot fjordene venter vi vindkast mellom 27 – 35 meter i sekundet, som er bra styrke på vindkastene, men det er definert som gult nivå.

Fagerlid opplyser at vinden i løpet av natta dreier mot nordvest.

Kulden kommer tilbake

Tidlig torsdag morgen blir det nordvestlig sterk kuling og liten storm på kysten og fjellet på Vestlandet sør for Stad.

Det betyr helt andre temperaturer enn vi har hatt den siste tida.

– Det kommer kald luft fra nord og vi får tilbake snøbygene. Vi har gått ut med et gult farevarsel for snø i fjellene på Vestlandet sør for Stad. I midtre og indre strøk i lavlandet kan det komme alt mellom 10 og 25 centimeter og i fjellene kan det komme en halv meter i løpet av et døgn mellom 500 – 1000 meter.

Det er meldt om 16 meter høye bølger i området mellom Stad og Lofoten. Dette bildet er fra en tidligere uvær i Vesterålen. Foto: Emma Bergheim

Snøen kommer i tillegg til mye vind, og det blir vanskelige kjøreforhold i fjellet

– Vi venter at baksida av «Ingunn» skal dra med seg veldig mye kald luft og snøbyger i løpet av torsdagen, så det blir mye vinterlig vær på Vestlandet, midt Norge og etter hvert i Nord-Norge, sier Fagerlid.

Vinterlyn

Meteorologene varsler også en del lynnedslag der hvor den sterkeste vinden kommer.

– Det er veldig vanlig at sterk storm gir ustabil luft, som gir lyn og tordenvær.

Lyn over Landegode i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I tillegg følger meteorologene med på vannstanden i Nordland. Særlig Vestfjorden kan få veldig høg verdier i løpet av formiddagen torsdag.

– Det kan komme farevarsel på vannstand også, sier meteorologen.

Folk i nord forbereder seg på ny runde med kraftig uvær:

Les også Stormen ødela mye av kaia - og nå blir været enda verre

Politiet: – Vurder hjemmekontor og stengte skoler

Når ekstremværet «Ingunn» setter inn onsdag ettermiddag, er det grunn til å be folk tenke gjennom om det er nødvendig å ferdes ute, skriver Nordland politidistrikt i en melding.

Med dette ekstremværet er det ventet vind opp mot orkan styrke. Mest vind er det meldt på Helgeland, men også nordover i fylket er det meldt svært mye vind. Det ventes lokalt ekstreme vindkast på 35–50 m/s fra sørvest, og orkan på kysten. Med vinden følger også nedbør, noe som vil skape fare for snø- og sørpeskred i tillegg til ekstra utfordringer for ferdselen ute, ifølge politiet.

– Politiet i Nordland oppfordrer folk til å utvise aktsomhet når man ferdes ute, ved å se opp for løse flygende gjenstander, samt begrense ferdsel i strandsona. Vurder om det er nødvendig å oppholde seg utendørs, sier stabssjef i Nordland Politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Uværet i nord nekter å gi slipp:

Politiet i Nordland har fortløpende tett dialog med beredskapsaktørene i fylket og kommer med to oppfordringer til torsdagen:

De om har mulighet til det, bør vurdere å ha hjemmekontor denne dagen. I tillegg bør skolene vurdere om elevene kan holdes hjemme på torsdag.

Siste: Hadsel i Vesterålen og Rødøy kommune på Helgeland melder onsdag formiddag at de holder skoler og barnehager stengt i morgen.

Stabssjef i Nordland Politidistrikt, Bent Are Eilertsen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

De som kan utsette kjøreturen sin, bør gjøre dette. Veier og bruer kan på kort varsel bli stengt.

– Myndighetene anbefaler at de som er i området om mulig holder seg inne. Følg råd fra beredskapsmyndigheter og sjekk veimeldinger dersom du må kjøre, sier Eilertsen.

I tillegg bør en følge råd og sjekke status fra transportaktører. Båtruter vil nok bli innstilt og været kan skape problemer for flytrafikken.

– Før været slår til for fullt, bør hver enkelt husstand vurdere tiltak for å begrense skade, sier stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen.