Edvard Hoem på bestselgerlistene

Edvard Hoems Felemakaren holder stand på 2. plass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for skjønnlitteratur. Denne uken går den kritikerroste romanen også til topps på listen for norsk skjønnlitteratur. Det skriver Forlaget Oktober i en pressemelding.

Hoems nye roman har fått strålende kritikker og Felemakaren ble raskt trykket i et nytt opplag på 15.000 bøker. Samlet opplag er så langt på 46.500 bøker. Felemakaren er sjette bok i Hoems slektskrønike. De fem foregående bøkene i serien har fått svært god mottakelse, og samtlige har toppet bestselgerlistene.