Dusør for tips

Styret for Øra Kafé i Sunndal er lei av at kafeen har vore utsett for fleire penge- tjuveri, og etter siste tilfellet 3. juledag, lovar dei no ut dusør for tips som fører til oppklaring av tjuveria.Til nettstaden driva.no seier Gideon Steinberg at mange jobbar hardt for å få Øra Kafé i drift. Dusøren dei ulovar er på 10.000 kroner.