Dropper omstridt forslag

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre er glad for at regjeringen dropper det omstridte forslaget om vannkraftbeskatning. Forslaget fra et ekspertutvalg ville ha ført til store inntektstap for kommuner og fylker og ble møtt med massive protester. I dag ble det klart at regjeringa vraker forslaget, og det er en riktig beslutning, mener Soleim.