Drar hjem

Ole Gunnar Solskjær sier han skal ta seg en tur hjem etter lørdagens FA-cupkamp med Manchester United. Da venter en to ukers landslagspause, og Solskjær sa på en pressekonferanse i dag at han skal ha noen dager hjemme, og forhåpentligvis dra et sted med familien. United skal spille mot Wolverhampton i kvartfinalen i FA-cupen.