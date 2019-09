Dømt til tvungent psykisk helsevern

En mann i 20-åra fra Nordmøre er dømt til tvungent psykisk helsevern etter han han prøvde å drepe sin egen far med kniv i Averøy i mars i år. Mannen har erkjent seg skyldig. Domfelte var under behandling ved klinikk for psykisk helsevern i Helse Møre og Romsdal, og hjemme på permisjon, da hendelsen skjedde. Det er tidligere blitt kjent at fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot helseforetaket. Mannen har også klaga på behandlinga han mottok.