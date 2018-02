Dømt til fengsel etter overgrep

En mann fra Nordmøre er dømt til fengsel i to år for seksuell omgang med et barn under 16 år, og for å ha produsert og oppbevart bilder og film som seksualiserer barn. Mannen er også dømt for å ha oppbevart og overdratt narkotika. I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 150.000 kroner i erstatning til jenta, som var 14 år gammel da overgrepene startet.