Dømt til et halvt års fengsel

En 34 år gammel mann er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i seks måneder for seksuelle overgrep mot ei 14 år gammel jente. Ifølge mannen utviklet de et forhold i fjor vår, men retten ser bort fra mannens forklaring om at alt skjedde frivillig. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 75 000 kroner i erstatning.