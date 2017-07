Dømt til 6 og et halvt år

En mann fra Sunnmøre er dømt til fengsel i seks år og seks måneder for voldtekt og seksuelle overgrep mot fosterdatteren. Det var TV 2 som først omtalte straffeutmålingen. Mannen ble i forrige uke funnet skyldig i å filme fosterdatteren mens hun dusjet og gikk på toalettet, uten at hun visste det. De seksuelle overgrepene skjedde over en periode på fire år. Fosterdatteren får erstatning på 250.000 kroner.