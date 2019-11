Dømt for vold mot barna

En kvinne fra Sunnmøre er dømt til fengsel i ti måneder for mishandling i nære relasjoner. Over en periode på to år er kvinnen dømt for å ha slått, skubbet og lugget barna sine gjentatte ganger. Volden ble også utført i andre barns nærvær og har skapt en tilværelse preget av utrygghet og frykt. Kvinnen er også dømt til å betale til sammen 120.000 kroner i erstatning til barna.