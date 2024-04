Dømt for seksuelle overgrep

En mann i 40-årene er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder for tre seksuelle overgrep mot ei 13 år gammel jente. Det skriver Romsdals Budstikke. Dette skjedde for rundt 20 år siden og han er også tidligere dømt for seksuelle lovbrudd mot mindreårige. Mannen må i tillegg betale kvinnen 275.000 kroner i oppreisningserstatning.