Dømt for ruskjøring med passasjerer

En mann er i Romsdal tingrett dømt til 25 dager ubetinget fengsel og en bot 20.000 for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Han mister også førerkortet i to år. Ruskjøringen førte til et sammenstøt med en annen bil. Ingen personer ble skadet, men retten legger vekt på at hendelsen hadde stort farepotensial, spesielt siden føreren hadde passasjerer i bilen.