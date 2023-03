Dømd til framleis tvunge helsevern

Ein sunnmørsmann i 30-åra er dømd til tvungen psykisk helsevern, også i tida framover. I 2020 blei han dømd for grov vald mot adoptivmora, som døydde som følgje av skadane.

Også adoptivfaren blei alvorleg skadd under angrepet i heimen deira i Ørskog.

Mannen sin forsvarar har bedt om at han blir lauslaten, men retten meiner det er stor fare for at han er valdeleg igjen.

Mannen er lagt inn på psykiatrisk avdeling på sjukehus, og behandlarane der meiner det er viktig at han framleis får medisin og faste rammer.