Dømd for overgrep

Ein mann i 70-åra er dømd for overgrep mot ein 15 år gamal gut, skriv Sunnmørsposten. Retten vurderer det som skjerpande at overgrepet skjedde mot betaling. I retten vedgjekk mannen dei faktiske forholda, men forklarte at han trudde guten var over 18 år. Mannen må også betale erstatning på 40.000 kroner til guten.