Det blir Sommerfesten på Giske

Nå er det bestemt at det blir Sommerfest og strandryddedag på Giske. – Endelig kan vi ønske velkommen til familiefestival lørdag 4. juli. For å overholde alle smittevernsnegler blir det delt inn i to festivaler på maks 200, forteller Momentium. Strandryddedagen skjer torsdag 2. juli og alle som deltar får spleisepass til Sommerfesten 2021. – Vi håper vi at flest mulig vil bidra til å få plasten ut fra havet. Derfor setter vi opp Spleis med plast-containere på festivalområdet til Sommerfesten på Giske og på Terminalen i Ålesund, sier arrangøren.