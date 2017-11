Datamaskinmangel gir kveldstentamen

En tirsdags ettermiddag klokken 14.00 er det mye aktivitet på Spjelkavik ungdomsskole. Noen elever pakker sammen og tar skolebussen hjem, mens andre kommer gående eller syklende og skal til å starte skoledagen sin. I niendeklasse sin fløy står elevene klare utenfor klasserommene. I sekkene har de forberedelseshefter og stor matpakke for de neste timene. De skal ha tentamen i norsk sidemål, fra halv tre til åtte om kvelden.

Kristiane Solheim Sørgård og Kristina Amalie Drønnesund er venninner, og klare for kveldstentamen på Spjelkavik Ungdomsskole Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Det er deilig å sove lenger om morgenen, men om kvelden blir jeg alltid litt trøttere, forteller Kristina Amalie Drønnesund (14) som går i 9b på skolen.

Når 9b går inn i klasserommet som de skal oppholde seg i de neste timene legger alle elevene mobilene sine i en pappeske, og setter seg ved sine tildelte plasser. Noen spør når de tidligst kan gå, og andre spør når de senest må gå.

Nødvendig informasjon blir gitt, elever hysjet på og oppgaver delt ut. Nå skal elevene sitte til klokken åtte i kveld.

– For meg spilte det ingen rolle med tanke på trening, men det gjør det sikkert for andre, forteller Kristiane Solheim Sørgård (14) som også går i 9b. De to venninene synes ikke det har vært et stort problem at man av og til må droppe trening for tentamen.

Ikke nok datamaskiner

Grunnen til at de ikke kan la alle ha tentamen i normal skoletid er enkel.

Arne D. Sunde, rektor ved Spjelkavik Ungdomsskole, ønsker nye datamaskiner til skolen. Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Vi har ikke nok fungerende datamaskiner til et helt klassetrinn. På papiret har vi nok maskiner, men det er ikke alle som fungerer, forklarer Sunde.

Ungdomsskolen har holdt på med kveldstentamen i fem til seks år ifølge rektor Arne D. Sunde.

– Det har gått veldig fint, og vi har klart å bytte innbyrdes dersom det er store problemer for bestemte elever, sier han.

Ledelsen passer også på å variere hvilke klasser i de forskjellige trinnene som har tentamen om kvelden og dagen, slik at det ikke går utover de samme elevene hver gang.

– Det er jo en grei løsning på problemet, men vi skulle såklart ønske at vi hadde nok datamaskiner til å ha alle tentamener på dagtid, avslutter han.