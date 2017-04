Christer Knutsen og Marie Munroe slår seg sammen til duo

Muligens er det sine respektive solokarrierer de gir slipp på, nå som de etter 12 års samarbeid endelig slår sine musikalske pjalter sammen.

De to musikerne har spilt og sunget på hverandres album siden 2004, noe som innebærer til sammen syv utgivelser, i følge deres felles plateselskap Drabant.

– Før var vi soloartister med hver våre band. Det var alltid gøy å være med den andre, og litt deilig å ha "fri" fra sitt eget, sier Christer Knutsen og Marie Munroe fra Ålesund i en felles uttalelse.

Det måtte en liveopptreden til – på Bodø Jazz Open i 2012 – for å få dem til å innse at det holdt med bare de to på scenen.

– Vi forstod det nok ikke før vi faktisk stod der og følte på energien vi fikk sammen med publikummet – at vi to, alene sammen, ikke trengte flere enn bare oss for å skape en helhet, heter det om erkjennelsen at av og til er en duo nok.

Debutalbumet ble innspilt i løpet av fjoråret, og slippes til høsten under tittelen "A Murder of Crows".