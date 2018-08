Carl I. Hagen peker på Sylvi

Tidligere leder i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, peker på Sylvi Listhaug fra Ørskog som ny mulig 1. nestleder i partiet. Hagen sier til Dagbladet at når Per Sandberg nå trekker seg som fiskeriminister er det også naturlig at han går av som 1. nestleder i partiet, senest på landsmøtet til våren. Da er Sylvi Listhaug en het kandidat til å ta over plassen hans, sier Hagen.