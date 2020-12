Equinor-anlegget ligger i Aure, nord for Kristiansund, og består av tre fabrikker: en metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk.

Metanolfabrikken er den største i Europa.

Brannen skal ha startet i et større kompressorbygg, ifølge operatør Paul Ola Veste ved 110-sentralen. Industrivernet på anlegget startet først slokking selv. Etter hvert kom politi, flere brannbiler og ambulanser, og et luftambulansehelikopter fra Trondheim til stedet.

– Det var uoversiktlig til å begynne med, men etter hvert som industrivernet og ledelsen på stedet fikk kontroll på alle mannskap, og alle kom ut uten varige men. De hadde vært på utsiden, men de hadde kommet seg vekk, sier han.

SE VIDEO: Her brenner det på Equinor sitt anlegg Tjeldbergodden.

Flere evakuerte: – Var fare for eksplosjon

Equinor evakuerte flere av sine ansatte. Produksjonen på anlegget ble også stanset.

– Alt personell på området er evakuert. Det dreier seg om rundt 30 stykker. De er ute av anleggsområdet og ingen er meldt skadet, sa pressetalsperson Morten Eek i Equinor, i formiddag.

Brannvesenet fikk melding om at det var fare for eksplosjon.

– Det var en del gasser som var farlige og eksplosjonsfare på, sier Vestre i brannvesenet.

Eksplosjonsfaren forsvant da Equinor fulgte prosedyrene sine og stengte ned anlegget. Vestre sa ved 16-tiden at brannvesenet drev med etterslukking.

– Det er alltid fare for at en brann skal blusse opp igjen. Nå driver dem med etterslukking, nedkjøling og ventilering. Jeg vil nok tro at de gjør en god jobb og sørger for at alt er slukket, men det er alltid en potensiell fare for at ting kan blusse opp igjen, sier han.

Hørte kraftige smell

En mann som driver med fisking rett utenfor sier han hørte et kraftig smell.

– Jeg hørte det smalt noe voldsomt. Vi så også at det begynte å brenne ut av ei gasspipe. Nå er det svart røyk 150 meter ned mot sjøen. Det går også fullt med alarmer, sa Geir Hermansstad, som er fisker rett utenfor anlegget.

Brannvesenet vet ikke årsaken til brannen.

HER: Her ligger Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden. Ved 15-tiden brant det, og ved 16-tiden meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Brant i september på et annet anlegg

I september brant det også på et annet Equinor-anlegg. Brannen på Melkøya utenfor Hammerfest, blir omtalt som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

Brannen har gitt brannskader på en av anleggets fem kraftturbiner. Store mengder sjøvann fra slokkearbeidet skadet også andre hjelpesystemer, som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Equinor regnet i oktober med at det vil ta inntil 12 måneder før det igjen blir produsert naturgass på Melkøya.