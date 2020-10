– Manglende kapasitet til å slukke brannen raskt på Equinors anlegg og manglende tilgang på ferskvann gjør at utbedringskostnaden etter ulykken blir langt større, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Driftsstansen på Melkøya blir langvarig. Equinor regner med at det vil ta inntil 12 måneder før det igjen blir produsert naturgass på Melkøya.

Årsaken er store mengder saltvann som ble sprøytet over brannstedet 28. september.

Dette har påført gassfabrikken store skader, spesielt på rørsystemer og elektronikk. Blant annet må flere hundre kilometer med ledninger skiftes ut.

Frederic Hauge og Bellona etterlyser en redegjørelse fra Equinor for om det i det hele tatt lønner seg å fortsette driften av Hammerfest LNG. Foto: Ole Dalen / NRK

Lite ferskvann

Responsen fra Bellona er ramsalt.

– Man har altså tilgjengelig kun 30 minutter med ferskvann for brannslokning. Dette har ført til at selskapet har satt inn tre fartøy som har sprøytet minst 50.000 kubikkmeter med saltvann over store deler av anlegget for å kjøle det ned, også der det ikke brant, sier Hauge.

Det skal altså ha blitt brukt saltvann i sju-åtte timer, noe som også skal ha hatt mye mer ødeleggende effekt på elektriske anlegg og instrumenter, enn om det hadde vært brukt ferskvann.

Ifølge Bellona, ble 50.000 kubikkmeter saltvann sprøytet over anlegget, noe som kan ha påført gassanlegget på Melkøya betydelige skader. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Egen gransking

Bellona er i sluttspurten på sin egen gransking. Denne skal være klar om en ukes tid.

– Vi har funnet mange og omfattende forhold som vi finner svært alvorlige. Både hendelser som har skjedd, og myndighetenes reaksjonsform. Rapporten er nødvendig for å se hvordan det tillitsbaserte systemet mellom myndigheter og Equinor er brutt, slår Frederic Hauge fast.

Pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen, ønsker ikke å gå inn på Bellonas påstander til NRK. Årsaken er at både politiet, Petroleumstilsynet og Equinor gransker hendelsen.

– Beredskap, hendelsesforløp og årsakssammenheng er nettopp det disse tre granskningene skal gå gjennom. Det ryddigste er at denne prosessen får gå sin gang og avklare fakta, så vil vi være åpne om de funnene som kommer frem, men granskningen er ennå ikke konkludert, sier Eskil Eriksen.