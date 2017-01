Bråk og slossing

I Skodje fikk en person kuttskade som måtte sys. Gjerningsmannen hadde forlatt stedet da politiet kom frem. De hadde rykket ut til en privatadresse etter melding om bråk og slossing. En mann i 40-årene ble senere pågrepet mistenkt for kroppskrenkelse. Også i Ulsteinvik blir en mann i 30-årene anmeldt etter at han slo en annen mann utenfor et utested i Vik.