Bondelaget: – Svært skuffa

Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, er svært skuffet over Stortingets behandling av opptrappingsplanen for jordbruket.

– Som næring er vi veldig skuffa over at det ikke fble en enighet om denne stortingsmeldinga.

Regjeringa fikk ikke med seg flertallet på Stortinget for målet om å tette inntektsgapet for bøndene innen 2027. Og utgangspunktet for forhandlingene er dårlig, sier Ellingsgård.

– Allerede nå går det en diskusjon på om vi skal forhandle på dette tallgrunnlaget eller om vi skal utsette forhandlingene. For dette er ikke noe godt grunnlag å forhandle på.