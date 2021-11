Blir medlemsorganisasjon

Bunadsgeriljaen som ble startet for å berge fødeavdelingen i Kristiansund, organiserer seg og innfører medlemskontingent, sier daglig leder Anja Cecilie Solvik. Hun sier det er behov for en permanent interesseorganisasjon for fødetilbud sett fra fødende kvinner sitt perspektiv.