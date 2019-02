Blir framstilt for varetekt

Ein mann blir i dag framstilt for varetektsfengsling etter å ha slått til ein kollega med trestokk i Gjemnes tysdag. Ifølgje politiet er ingen av dei norske statsborgarar, og dei kjem frå forskjellige land. Dei to skal ha hamna i slåstkamp, som enda med at den eine blei innlagt på Molde sjukehus etter å ha blitt slått mot hovud og kropp med ein trestokk.