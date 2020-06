Ber regjeringa stanse utbygginga

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ber regjeringa stanse utbygginga av vindkraftanlegget på Haramsøya fram til varsla sak frå Motvind Noreg blir avklart i rettsapparatet. Vedtaket var samrøystes. Fleire peika på at konsesjonen som vart gitt i 2008/2009 ikkje bør gjelde no, og at mykje har endra seg sidan den tid. – Lenge sidan eg har sett eit så stort engasjement rundt ei sak, sa Tove Lise Torve, på møtet.