Ber om vurdering av siktet mann

Politiet har bedt om å få vurdert om mannen som er siktet etter voldshendelsen i Ørskog er tilregnelig. Det skriver VG. En kvinne i 70-årene døde av skadene og ektemannen be lettere skadd av voldshendelsen sist søndag. Forsvarer Torgeir Langva sier til avisen at mannen nå skal til såkalt judisiell observasjon. Mannen er siktet for krov kroppsskade med døden til følge.