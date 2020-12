Ber om psykisk helsevern

Aktor, Ingvild Thorn Nordheim, ber retten om at den tiltalte mannen i 30-åra i Volda blir overført til tvunge psykisk helsevern. Mannen har vedgått at han forsøkte å drepe ein miljøarbeidar med skujarn i sommar. Nordheim meiner det er stor gjentakingsfare og at mannen difor må ha tvungen behandling. Kort tid før drapsforsøket konluderte retten med at det ikkje var nærliggande fare for at mannen villle gjere nye alvorlege brotsverk. Han blei difor ikkje underlagt tvunge psykisk helsevern.