Ber om full frifinning

Forsvarane for dei tre tiltalte i den store fiskesvindel-saka i Ålesund ba torsdag ettermiddag om full frifinning for alle tre. Dei tre blei dømde til fengsel i 5 1/2, 3 og 1 1/2 år i tingretten, men har no anka til lagmannsretten. Aktor la tidlegare torsdag ned påstand om lange fengselsstraffer for alle tre.