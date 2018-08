Ber om ett år og seks måneder

Aktor Julie Ulstein ber om ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for ålesundsmannen i 70-åra, som er tiltalt for oppbevaring, produksjon og distribusjon av store mengder overgrepsmateriale. Det skriver Sunnmørsposten. I en periode på over tre år skal han ha kommunisert med over 70 ulike personer om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge tiltalen oppbevarte han over 1000 bilder og filmer. Mannen erkjente straffskyld da rettssaken mot han startet i Sunnmøre tingrett i går.