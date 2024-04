Ber om 45 dagar i fengsel på vilkår for tidlegare lege

Aktor, Anders Skorpen-Trøen, ber om at ein tidlegare lege i Møre og Romsdal blir dømt til fengsel i 45 dagar på vilkår. Skorpen-Trøen meiner det er bevist at ein ung kvinneleg pasient blei utsett for massasje av bryst og brystvorter hos legen.

Han viser mellom anna til at pasienten har forklart seg konsekvent om dette. Han hevdar den tidlegare legen har endra forklaringar undervegs.

Aktor legg også ned påstand om at den tidlegare legen må betale sakskostnader.

Den tidlegare legen har tidlegare mist retten til å praktisere.