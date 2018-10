Ber bilistar vise omsyn

Militærøvinga Trident Juncture aukar i intensitet her i fylket dei komande dagane. Forsvaret melder at rundt 250 militære køyretøy vil vere på vegane dagleg. Andre bilistar vert bedne om å ta omsyn. Det er ikkje lov å bryte inn i kolonnar for andre bilistar.