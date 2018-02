Bekymret over rasistiske holdninger

Stein Kristiansen i Rødt ber i en interpellasjon til bystyret om å erklære Kristiansund som antirasistisk sone, skriver Tidens Krav (bet.abonn.). Avisen skriver at de siste ukene har flere rapportert via sosiale medier at de har kommet over, og fjernet, nazistpropaganda i Kristiansund. Kristiansen mener bystyret bør be politiet om å høyne beredskap og innsats i slike saker, og fortsette å ta dette på alvor. Han oppfordrer også å gå til anmeldelse til politiet, skriver avisen.