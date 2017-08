Bekymret for økonomiutviklingen

For mye overtid og for store driftskostnader er årsaker til at Helse Møre og Romsdal har gått med 34 millioner kroner i underskudd i juni og juli. Det sier administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal. Remme er rundt om på de fire sykehusene i fylket for å ha krisemøte med lederne, og var i Molde i dag. Økonomiutviklingen i Helseforetaket er urovekkende, vedgår Remme. Det samla underskuddet i helseforetaket er nå på over 80 millioner kroner.