Molde kommune kallar no inn ekstra legeressursar for å spore opp alle som har vore i kontakt med eit mogleg koronasmitta barn som høyrer heime i Eidsvåg.

– Det at vi har fått ein mogleg positiv test på eit barn med så mange potensielt eksponerte tar vi på stort alvor, seier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.

Prøva blir rekna som svakt positiv. Det er tatt nye prøver for å stadfeste om dette faktisk er ei positiv prøve, og resultatet vil vere klare torsdag ettermiddag.

To barnehagar, ein grunnskule og ein idrettshall er stengt i kommunen.

Barnet er lagt inn på barneavdelinga i Kristiansund, som blir stengt for nye pasientar fram til prøva er klar.

– Vi handterer dette som ei positiv prøve fram til anna er avklart. Vi har sett i gang omfattande arbeid med mikroppsporing, seier Innerdal.

Onsdag kveld er vel 100 personar så langt sett i karantene, og talet vil stige. Det inkluderer blant anna alle barn og tilsette på barnehagane.

Tilstanden er stabil

Tilstanden til barnet er stabilt, og barneavdelinga har gjort dei smitteverntiltaka som er nødvendig.

Torstein Hole er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Barnet har ein luftvegsinfeksjon, og blei rutinemessig testa på sjukehuset, seier Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole.

Barnet var også i ein dåp sist helg, der det skal ha vore mellom 20 og 30 personar. Kommunen jobbar med å spore opp alle desse for å sette dei i karantene.

Legekontor og barnehage stengt

To barnehagar og ein grunnskule blir også legekontoret i bygda stengt. Legen som jobbar der er no sett i karantene, og dei jobbar med å finne alternative løysingar for befolkninga.

– Vi jobbar også med å spore opp dei pasientane som var på dette legekontoret samstundes som dette barnet var der, seier Innerdal.