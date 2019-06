Bålsjefane møtte dronninga

Dronning Sonja og Kongeskipet var i Ålesund i går for å sjå Slinningsbålet, og i dag fekk bålgjengen audiens med henne. – Det var veldig stas. Ho synest vi hadde gjort ein veldig bra jobb og sa at det var koseleg å kome til Ålesund for å feire santkhans med oss, seier Mathias Haga, som er ein av bålsjefane. Smp.no skreiv om saka først.