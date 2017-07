Åpnet Tingvoll Økopark

Etter elleve år med planlegging og arbeid åpnet endelig Tingvoll Økopark fredag. Leder av den nye parken, Kristin Sørheim (bildet), håper dette kan hjelpe Tingvoll til å ta nok et steg som økokommune. – Vi har et stort forskningmiljø innenfor biologi og økologi, og da må vi bygge på det vi kan. Dette blir et opplevelsessenter, der vi kan videreformidle til barn og unge.