Antall lærlinger halvert

Flere bedrifter opplyser at de dropper årets julebord. Hittil i år er inntaket av lærlinger i hotell- og restaurantbransjen halvert i forhold til et normalt år. Opplæringskontoret for Hotell, Restaurant og Matfag i Møre og Romsdal sier de likevel er optimistiske over at bedriftene som har mulighet tar inn så mange lærlinger innenfor det som er forsvarlig.