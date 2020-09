Nok et slag for serveringsbransjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Like sikkert som at vi sier desember, kommer julebordene på rekke og rad i årets siste måned. Men ikke i år.

Mange bedrifter avlyser årets julebord på grunn av korona, opplyser Hovedorganisasjonen Virke.

– Med den pandemien vi er midt oppi, skjønner jeg at mange vurderer at de ikke skal ha sine julebord, på grunn av at de er engstelige for smitte. Pluss at vi har regler for hvor mange vi kan samle, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Virke har forståelse for at bedriftene tar dette valget. Men Kristensen sier det er mange virksomheter, som er avhengig av dette markedet, som nå rammes.

– Det gjelder alt fra kultur, catering, servering, lydteknikere og hoteller. For dem er det mer krevende at bedriftene ikke avholder julebord eller bedriftsinterne arrangementer.

Dramatisk

KUTTER JULEBORD: Skagerak Energi tar ikke sjanse på at koronasmitte skal spres på et julebord, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes. Foto: Anne Lognvik / NRK

Konsernet Skagerak Energi har over 600 ansatte som må stå over jobbfesten.

Energiselskapet har en samfunnskritisk rolle og vil ikke risikere noe. For alle trenger strøm.

– Vi kan ikke ta sjanse på at det sprer seg smitte i vår organisasjon. Det ville vært dramatisk uansett. Hvis det kom som følge av et julebord, ville det føltes unødvendig, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Bedriften er ikke alene om å droppe julebordet.

Per Morten Ihler er personalansvarlig i ABB. Han ville sagt nei til å samle de 650 ansatte, hvis han skulle tatt beslutningen nå.

– Vi kunne valgt å ha julebord i mindre enheter. Men vi må rett og slett avvente og se den videre utviklingen.

Skiens nest største private arbeidsplass med 150 ansatte, frykter koronasmitte skal gå ut over produksjonen.

– Det vil redusere vår produktivitet enormt, sier daglig leder Tore Thorsteinsen i EFD Induksjon.

RESTAURANT: Restauranteier Lars Ludvig Jacobsen tror det blir en bratt julebordsesong økonomisk i år. Foto: Privat

– Toppen av isfjellet

Konsekvensene er alvorlig for restaurantbransjen. Lars Ludvig Jacobsen driver selskapet Jacob og Gabriel Holding, med seks serveringssteder i Vestfold og Telemark.

BEKYMRET: Lars Ludvig Jacobsen driver selskapet Jacob og Gabriel Holding. Foto: Privat

Julebordsesongen står vanligvis for mer enn en tredjedel av årets omsetning.

– Det er en skremmende greie for oss. I mars bekymret jeg meg ikke for de neste månedene. Bekymringen min gikk på hva som vil skje i julebordsesongen.

Smittevernrestriksjoner har gjort det vanskelig nok for mange. Dersom bedriftene uteblir, tror han det vil knekke enda flere.

– Vi har jo sett en del restaurantkonkurser i koronaperioden. Det tror jeg bare er toppen av isfjellet, sier Jacobsen.

Bratt sesong

Restauranteieren har vist at han kan tilpasse seg. Da alt var stengt, tilbød restaurantene hans matkasser. Nå vurderes lignende løsninger for julebordene.

– Men det er ikke til å stikke under en stol at vi tjener en god del penger på drikkevarer i julebordsesongen. Så jeg tror det blir en bratt julebordsesong økonomisk.

Selv om hotell- og restaurantnæringa vil slite, har Jacobsen forståelse for at bedriftene dropper julebord.

– Det er jo litt mot sin hensikt å ha hjemmekontor, men samle alle til en heidundrende fest.

Konkurser

FRYKTER KONKURSER: Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv sier medlemmene deres er redde for konkurser nå. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Utelivs- og serveringsnæringen har hatt seks tøffe måneder med store omsetningstap.

NHO Reiseliv mener julebordsesongen vil forsterke en allerede veldig alvorlig situasjon.

– Det er en veldig økt frykt for at bedrifter går konkurs. Får man ikke boosten julebordsesongen normalt gir, blir det enda mørkere tall, sier kommunikasjonsdirektør Merethe Habberstad.

Hun sier at bransjen nå er tilbake til det samme krisebildet som i mars og april.