Anmeldt for ulovlig kjøring

I Fosnavåg i Herøy kommune er ei kvinne i begynnelsen av tjueåra anmeldt for kjøring uten førerkort og for å ha unnlatt å stanse for trafikkontroll. Politiet forsøkte å stanse bilen for kontroll, men kvinnen unndra seg dette. Men hun stoppet kort tid etter, melder politiet på Twitter.