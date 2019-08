Anmeldes for ruskjøring

En mann i 20-årene er stoppet av politiet under en kontroll i Kristiansund. Mannen blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I Sykkylven har politiet også hatt kontroll. Der blir ei kvinne i 30-årene anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.