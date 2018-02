Akademi viktig for spillerutvikling

Molde Fotballklubbs satsing på egne talenter hadde ikke vært mulig uten Aker-akademiet. Det mener Daniel Berg Hestad, som er trener for juniorlaget med to strake NM-gull, og som onsdag ble slått ut av Europa Youth League av Monaco etter straffesparkkonkurranse. – Hvis vi ser på andre land og hvilke ressurser de bruker på yngre, så har vi fortsatt en vei å gå. Vi jobber for å bli bedre, og det er viktig med utdannede trenere nedover i systemet som kan utvikle gode spillere, sier Berg Hestad.