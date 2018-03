– Sjømat blir stadig viktigere

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden, viser tall fra Sintef. Denne uka samler organisasjonen Sjømat Norge nærmere 400 deltakere til konferanse i Ålesund. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, sier at stadig flere peker på sjømat som en av de viktigste næringene for landet vårt.