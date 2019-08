– Tomme tribuner er en fordel

Onsdag reiser Molde til Serbia for den første av to kamper i playoff for Europacupspill. Serbiske Partizan må greie seg uten publikum, fordi de straffes av UEFA for rasisme fra supporterne under den første kampen mot Malatyaspor i den tredje kvalikrunden. Moldedirektør Øystein Neerland ser tomme tribuner som et fortrinn for Molde. – Det er slik at de har oppført seg dårlig på tribunen og har blitt utestengt i to kamper. Det blir litt rar stemning å spille for tomme tribuener, men vi ser det som en liten fordel for oss. Jeg oppfatter det som at Partizan Beograd har et kraftfullt publikum og de gir hjemmelaget stor energi, så vi er glad for at de ikke har anledning til å gjøre nå, sier Neerland. Kampen spilles torsdag klokka 21.00.