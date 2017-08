– Taxfree belønner dem som forurenser mest

Er du blant dem som plukker med deg sprit, vin, øl, parfyme eller sjokolade på flyplassen på vei hjem fra ferie? Taxfree-ordningen er populær, men omstridt – og snart kan den blir endret.

– Det ville ikke gjort meg noe om den forsvant. Jeg plukker av og til med meg noe godt så lenge tilbudet finnes. Men jeg føler ikke noe velvære over det, sier Lise Bull, som vi møter med taxfree-posen i hånda på Molde lufthavn Årø.

I dag driftes taxfreebutikkene på norske flyplasser av Travel Retail Norway. Nå tar flere politiske parti tar nå til orde for at inntektene fra taxfree-salg heller bør tilfalle staten.

– Belønner dem som forurenser mest

SV, Sp, Ap og KrF mener driften bør overtas av Vinmonopolet. For Miljøpartiet De Grønne er det andrevalget. De ser helst at hele ordningen blir avviklet.

KRITISK: Lage Nøst i Miljøpartiet De Grønne mener taxfree belønner dem som velger å reise på den mest miljøfiendtlige måten. Foto: Magnus Gamlem / NRK

– Taxfree-ordningen er en subsidiering av den mest forurensende reisemåten vi har. Den belønner dem som flyr mye med billig alkohol. Dersom vi absolutt skal ha taxfree, bør det heller finnes på togstasjonene, sier Lage Nøst, som er førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal.

Lise Bull, som har vært på Kroatia-ferie med to venninner, er langt på vei enig.

– Vi flyr for mye, og må tenke mer på klima. Jeg leste nettopp en artikkel om at vi ligger dårlig an med klimamålet om å begrense verdens oppvarming til to graders økning. Det er hva vi etterlater til dem som kommer etter oss – barnebarn og oldebarn – som bekymrer meg mest, sier Lise Bull.

Hun legger til at hun synes det er dumt at flyplassene baserer seg på å tjene penger på sjokolade og alkohol.

Taxfree finansierer små flyplasser

Nettopp det gjør de. Avinor har større inntekter fra salg og utleie enn fra ren trafikk, viser regnskapet for 2016.

– Inntektene går til å finansiere de små flyplassene rundt i landet som går i minus, sier pressekontakt Joachim Andersen i Avinor.

Han opplyser videre at Avinor ikke har noen mening om hvorvidt ordningen bør fortsette, endres eller avvikles.

ØKT KVOTE: For tre år siden økte kvoten for hvor mye alkohol det er lov å ta med inn i Norge. Nå kan taxfree-ordningen bli endret.

Lage Nøst i MDG mener det går an å se på andre finansieringsmuligheter.

– Hvis det er et mål å beholde alle flyplassene vi har, kan det for eksempel betales over statsbudsjett. Det viktigste for oss er uansett å legge til rette for å reise miljøvennlig.

I tillegg til å bli kalt et insentiv for å reise mer, mener kritikerne at taxfree-handlingen går utover helsa vår. I fjor kom en rapport, bestilt av Stortinget, som viste at alkoholforbruket går opp, og folkehelsa ned, på grunn av taxfree-salg.