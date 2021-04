Inger Marie ble frastjålet rullestolen hun er avhengig av

Det er en stille langfredagsmorgen i Vikegata i Ørsta. Inger Marie Reite (24) venter på at assistenten skal komme på den første runden denne gråe og våte aprildagen.

Men assistenten lurer på om Inger Marie er hjemme fordi trekket på rullestolen ligger slengt utenfor inngangsdøra.

Inger Marie Reite (24) er helt avhengig av denne stolen for å komme seg ut i Ørsta Foto: Heidi Reite / Privat

Mister all frihet

Innenfor aner Inger Marie fred og ingen fare. Hun fikk hjerneblødning i 2008 og har hatt rullestolen i 3 år for å komme seg ut og rundt. Assistenten får tak i mammaen til Inger Marie, Heidi, som straks ringer politiet før hun poster et innlegg på Facebook.

– Jeg ble sint, fordi de stjeler friheten min. Hvordan hadde du likt deg inne i et fengsel, uten å kunne dra noe sted, sier Inger Marie Reite.

Med stolen kan hun dra på butikken aleine, besøke venner, fare på tur og gjøre det hun vil.

Inger Marie trenger hjelpemidler for å komme seg rundt. Hun har lammelser i kroppen etter en hjerneblødning for 13 år siden. Foto: Privat

Så bærer det ut for lete. Moren Heidi Reite bor i samme bygningen med en annen inngang og merket ingen ting da stolen ble borte. Hun forteller at den elektriske rullestolen til datteren gjør at hun er mobil og også kommer seg inn i den større bilen som frakter henne rundt.

Funnet med skader

På ettermiddagen dukket den heldigvis opp.

Mamma Heidi forteller at stolen ble funnet i Strandgaten, ikke langt unna hjemmet. De var de selv som fant den. Den hadde da minst vært borte i fire-fem timer. Men den er skadet og må til reparasjon. Inger Marie synes det ser ut til at de har kjørt den rett i veggen.

Politiet opplyser at de ansvarlige blir anmeldt.

Rullestolen har fått tydelige merker etter tyveriet natt til langfredag Foto: Heide Reite

– Det er ikke bra at folk holder på sånn. Viss noen hadde tatt beina mine så hadde jeg også blitt forbanna, jeg synes det er helt respektløst, sier Heidi.

Det er Hjelpemiddelsentralen som trolig må reparere, og i disse tider tar det sikkert litt ekstra tid å skaffe deler også, regner Heidi med.

– Men vi skal nok klare å få Inger Marie ut likevel. Ei kvinne ringte og fortalte at vi kunne få låne en elektrisk stol, så det er tross alt et lyspunkt for Inger Marie.

Det hører også med at stolen pleier å stå parkert utenfor inngangsdøra til Inger Marie. Det er godkjent både av Hjelpemiddelsentralen og forsikringsselskapet.

– Folk har vært veldig engasjerte etter at de fikk vite om tyveiet, og det varmer, sier moren.

– Fra nå av skal vi feste den fast med kjetting, forteller datteren.