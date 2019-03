– Skadelig for kampen

Det vil være direkte skadelig, dersom Kjetil Rekdal dukker opp for å lede Start mot Aalesund i dag. Det sier styreleder i Start, Monica Grimstad. Hun mener klubbledelsen og Rekdal var enige om at han skulle fritas fra alle oppgaver. I går ettermiddag Rekdals advokat ut en pressemelding, der han skrev at Rekdal har planer om å lede laget i serieåpningen mot Aalesund til tross for at han er blitt fristilt fra sine oppgaver.