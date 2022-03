– Prisen på frakt av laks er blitt doblet

Administrerende direktør i Ocean Supreme, Botholf Stolt-Nielsen, sier krigen i Ukraina fører til en dobling av prisen på frakt av laks.

Asia er et viktig marked for fersk laks. Nå er det flyforbud over Russland, og vegen til markedet blir lengre og dyrere.

– Spørsmålet er hvor langvarig dette blir, om det blir en permanent situasjon eller om det blir for en periode, sier Stolt-Nielsen.