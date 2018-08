– På kanten av det forsvarlige

Sykehuset i Kristiansund har så mange utskrivingsklare pasienter at flere leger kaller situasjonen på kanten av forsvarlig. Pasienter som hører hjemme i Kristiansund har i snitt fem døgn på sykehuset etter at de er ferdige med behandlingen og nå reagerer legene, skriver Tidens Krav (krever innlogging).Overlege Ivar Blix sier det går ut over kvaliteten på behandlingen de kan tilby.